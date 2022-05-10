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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir’den Dünya Engelliler Haftası mesajı

İHA

Başkan Demir’den Dünya Engelliler Haftası mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Engellilik; yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilincimiz, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının önemli göstergelerinden biridir. Engelli vatandaşlarımızın, insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal hayata katılımlarını, çalışan, üreten saygın birer kişi olarak yaşamalarını sağlamak adına göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşturmaya zemin oluşturacaktır. Bu bağlamda; toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı inancıyla Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.”

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