Ardahan’da mayıs ortasında kar sürprizi

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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Çıldır ilçesini Aktaş Sınır Kapısı ile bağlayan 2159 rakımlı Mozeret Geçidi'nde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Mozeret Geçidi'nde ulaşımda kısa süreli aksaklıklar meydana geldi.

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