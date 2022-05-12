Başkan Demir’den esnafa ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, aksatmadığı esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Demir, beraberindeki ekibiyle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Girdiği her dükkânda hal hatır sorup esnafla kucaklaşan Başkanı Demir, sorun ve dertleri dinleyip notlar aldırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.