Ardahan Belediyesi zabıta ekipleri çeşitli denetimler yaptı

Yılan Adası için yapılan savaş Karadeniz'in kontrolü için anlama geliyor?

Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde çeşitli denetimlerde bulundu. Ekipler, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve hijyen konusunda esnafı uyardı.

Market, bakkal ve diğer iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, esnafın hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını istedi. Ekipler ayrıca kaldırımlarda yayaların geçişine engel olan malzemelerin ortadan kaldırılması ve mahallelerdeki yol kenarlarına rastgele dökülen hayvan gübresi atıklarının çevre temizliğine zarar verdiği noktasında esnaf ve vatandaşları ikaz etti.

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