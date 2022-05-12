Ardahan Belediyesine uzman ekip desteği

Ardahan Belediyesi, ilkbaharın yüzünü göstermesi ve havaların ısınması sonucu park ve bahçeler başta olmak üzere çevre düzenlemeleri konusunda çalışmalarını uzman ekipler desteği altında hız kesmeden sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen alanında yetkin kişiler, Milli Egemenlik Parkı’ndaki yaşlı ağaçlar üzerinde yaptıkları budama işlemleri ile kent halkının takdirini topladı.

İBB ekiplerinin çalışmaları alkışlandı

Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentteki park ve bahçelerde yapılan temizlik ve kamelyalardaki değişikliklerin ardından sıra Milli Egemenlik Parkı’nda bulunan yaşlı ağaçların budanmasına gelmişti. Belediye Başkanı Faruk Demir’in girişimleri sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevre düzenlemeleri alanında yetişmiş nitelikli personellerini Ardahan Belediyesi ekiplerine destek olmak üzere görevlendirdi. İBB ekiplerince ağaçlar üzerinde gerçekleştirilen gençleştirme çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı.

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