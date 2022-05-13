Yüksek kesimlerde kar etkili oldu Mayıs ortasında kar sürprizi

ArdahanKars arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Mayıs ayının gelişiyle Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklık yükseldi. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkili oldu. Birçok bölgenin aksine Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ardahan’da Mayısın gelişi ile hava sıcaklığı düştü. Ardahan’da soğuk ve yağışlı hava etkili oldu; yüksek kesimlere kar yağdı.

Özellikle Türkiye’nin güney bölgesinde halk denize girip güneşlenirken, kuzeyde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

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