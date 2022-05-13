Başkan Demir ve ekibi sahada incelemelerde bulundu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, birim müdürleri ile beraber sahaya inerek bir takım incelemelerde bulundu.
Bahar mevsiminin başlamasıyla çalışmaların hızlanması talimatını veren Başkan Demir, aralarında mahallelerin de bulunduğu yerleşim alanlarında yapılacak işler konusunda kurum müdürleri ile birlikte fikir alışverişinde bulundu, sık sık notlar aldırıp uyarılarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.