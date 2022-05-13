Ardahanlı öğrenciler, Avrupa’da staj görecek

Ardahan'da 27 öğrenci, hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinde nitelikli eleman gereksinimini artırmak amacıyla Avrupa'da, eğitim ve staj programına katılacak.

Avrupa'da Öğrenci Stajı projesi bağlamında Ardahan'da 27 lise öğrencisi, Erasmus+ Programı çerçevesinde Avrupa'da 'Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı' görecek.

Avusturya, Portekiz ve Almanya'da toplamda 6 hafta eğitim alacak öğrenciler, hem farklı kültürleri tanıyacak hem de konuyla ilgili Avrupa'daki uygulamaları Türkiye ile karşılaştırma fırsatı bulacak.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda staj yapacak öğrenci ve aileleri ile bir araya gelerek, Avusturya, Portekiz ve Almanya'da Avrupa Birliği'nin Erasmus + Programı çerçevesinde öğrencilerin yapacakları stajlar sayesinde, Avrupa ile Türkiye'deki uygulamaları karşılaştırma fırsatını bulacaklarını söyledi.

Aynı zamanda öğrencilerin Avusturya, Portekiz ve Almanya'yı gezme ve kültürlerini tanıma fırsatı bulacağını belirten Bulut, "Proje, yaşlı bakım ve evde bakım hizmetlerine yöneliktir. Projenin en temel amacı, Avrupa'da eleman sıkıntısı yaşanan ve çok yakın bir gelecekte yaşlı nüfusun artışına paralel olarak ülkemizde de istihdam olanaklarının artacağı bir alanda, mezunlarımıza gerek Avrupa'da gerekse de ülke içinde işe yerleşme imkanı sunmaktır." dedi.

Bulut, öğrencilerden Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil etmelerini de istedi.

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