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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır ilçesinde Çiftçilere tohum desteği

İHA

Çıldır ilçesinde Çiftçilere tohum desteği

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde üreticilere 36 ton tohum desteği yapıldı.
Çıldır İlçesinde, "Tarımsal İşletmelerin Karlılığının Arttırılması Projesi" dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Çıldır İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Zeynep Gök, İlçe Tarım Müdürü Mahmut Göğ, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salman Gürbüz, muhtarlar ve üreticiler katıldı.
Düzenlenen törende konuşan Çıldır İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, her ne hal ve şartta olursa olsun üretmek zorundayız dedi.
Bayram, ''Tarım Bakanlığımızın uyguladığı politikalarla ülkemizde tarımsal faaliyetlerin, üretim faaliyetlerinin çok daha ivme kazanarak artırılması hedeflenmekte. Gerek ziraat boyutunda gerek hayvancılık boyutunda çok önemli yatırımlar, çalışmalar yürütülmekte. İl Tarım Müdürlüğümüz de bu manada değerli çiftçilerimize, üretenlerimize ciddi manada destek olma çabasını sürdürmekte. Bu dağıtacağımız tohumların bir an önce toprakla buluşması, üretim halkasına katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Bunda da siz fedakâr çiftçilerimizin her daim olduğu gibi büyük çabasını, gayretini yine bekliyoruz'' dedi.
Kaymakam Fatih Bayram'ın konuşmasının ardından ilçede bulunan çiftçilere tohumları dağıtıldı.

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