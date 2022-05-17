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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Belediyesi yol ve kaldırımlarda çalışma başlattı

İHA

Ardahan Belediyesi yol ve kaldırımlarda çalışma başlattı

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir içi ve mahalle aralarındaki yol ve kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışması başlattı.
Sürekli sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri ile geçtiğimiz gün yaptığı görüşmelerde vatandaşa hizmet başlığı altında gereken işlerin hızlıca tamamlanması talimatı verdi. Başkan Demir’in isteği doğrultusunda harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yol ve kaldırımlarda sürücüler ve halkın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hummalı bir çalışma yapıyor.

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