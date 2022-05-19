Ardahan Belediyesinden hatıra ormanı

Ardahan Belediyesince ağaç dikim etkinliği düzenledi.
Ardahan Belediyesince Kura Nehri kıyısında yapılan ağaç dikim etkinliğine Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, mahalle muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.