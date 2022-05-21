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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır'da dereceye giren sporculara ödülleri verildi

İHA

Çıldır'da dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. Yıl dönümü nedeniyle 1521 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Atletizm, Masa Tenisi, Satranç, Futbol ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliklerine Çıldır Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve Çıldırlı gençler büyük özveri ile katılım sağladı. Sportif faaliyetlerde dereye giren sporcuların ödülleri Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Hakan Kutlu ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramında verildi.
Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yaptığı açıklamada; ''Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine; bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında nitelik edinmelerine destek olmaya var gücümüzle devam edeceğiz'' dedi.

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