Jandarmadan piknikçilere çöp uyarısı

Ardahan’da jandarma ekipleri, mesire alanlarında vatandaşları ateş ve tüp yakmamaları, çöplerini çöp kutusuna atmaları konusunda uyararak bilgilendirdi.

Piknikçilerin geride bıraktığı çöplerin doğaya ve çevreye büyük zarar verdiğini anlatan jandarma ekipleri, vatandaşlara daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Yeşil alanlarda, mesire yerlerinde ve özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde piknik yapıldığını ancak piknikçilerin geride bıraktıkları çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirten ekipler, ’’Doğaya verilen zararın telafisi yok. Birkaç saatliğine keyif yapmak, ailece güzel vakit geçirmek güzel bir şey. Ancak geride bırakılanlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu çöpler çevre kirliliğine yol açtığı gibi, yangınlara da yol açabiliyor. Ağaçlık alanların yanmasını, yeşil alanların yok olmasını istemeyiz. Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşayabilmesi için lütfen doğamıza sahip çıkalım. Piknik bittikten sonra çöplerimizi doğaya gelişigüzel atmayalım’’ dedi.

Ekipler ayrıca piknik yapan vatandaşlara çöp poşeti dağıtarak, Haydi uygulamasının tanıtımını da yaptı.

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