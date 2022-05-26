Sınır kapısının açılışı 25 Haziran’da yapılacak

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısı yenilenme çalışmalarının sona ermesi ile 26 Haziran tarihinde açılacak.

Kapıda ki inşaat çalışmalarının daha hızlandırılması ve iş makinelerinin rahat çalışmaları için geçişler bir ay daha ertelendi. Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Türkgözü Gümrük Kapısında ki devam eden inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısının geçici olarak hizmete kapatılma süresi 25.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.

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