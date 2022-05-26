Çıldır'da bilgiler kıyasıya yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır'da bilgiler kıyasıya yarıştı

İHA

Çıldır'da bilgiler kıyasıya yarıştı

İlçe Kaymakamı Fatih Bayramın girişimleri ''Bilimden Haberim Var'' projesi bağlamında Çıldır'da bulunan dört ortaokul arasında bilgi yarışması yapıldı.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Açılış konuşmasını Çıldır Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcının yapmış olduğu programda İlçe Kaymakamı Fatih Bayram yaptığı konuşma ile öğrenci ve katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. Daha sonrasında öğrencilerin bilgi yarışmasına geçildi.
Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulu, Çıldır İmamhatip Ortaokulu, Aşıkşenlik Şehit Er Taner Karadeniz Orta Okulu ve Kurtkale Ortaokulu arasında yapılan ''Bilimden Haberim Var'' konulu bilgi yarışmasında öğrenciler başabaş mücadele etti. Yarışmaya hızlı başlayan Kurtkale Orta Okulu öğrencileri heyecanlarına yenik düşünce yarışmayı büyük bir özveri ve hazırlık aşaması geçirdiği belli olan Aşıkşenlik Şehit Er Taner Karadeniz Orta Okulu öğrencileri kazandı. Çıldır İmam Hatip ortaokulu ile Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulu vasat görüntüsü ile ilçe halkını üzdü.
Yarışma sonunda 1. olan okul öğrencilerine İlçe Kaymakamı tarafından NTV sponsorluğunda alınan bilgisayarlar verildi. 2., 3. ve 4. olan okul öğrencilerine de İlçe Belediye Başkanı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri tablet hediyelerini öğrencilere verdiler.
Yarışma toplu resim çekimi sonrası son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınır kapısının açılışı 25 Haziran’da yapılacak
YEREL HABERLER Sınır kapısının açılışı 25 Haziran’da yapılacak
Ardahanlı çiftçiler mahsullerini iki ay geç ekti
YEREL HABERLER Ardahanlı çiftçiler mahsullerini iki ay geç ekti
Jandarmadan piknikçilere çöp uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan piknikçilere çöp uyarısı
Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.