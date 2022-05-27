Vali Öner, köyleri ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezine bağlı Çeğilli, Dedegül ve Edegül köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Öner, sorun ve talepleri dinledi. Öner, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için gayret ettiklerini belirterek, bugün de köylerin sorun ve sıkıntısını yerinde dinlemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sorun ve talepleri dinleyen Vali Hüseyin Öner, ilgili kurum müdürlerine bu sorun ve taleplerin değerlendirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Köy ziyaretlerinde Vali Hüseyin Öner’e; Vali Yardımcısı Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammet Fatih Cineviz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, SYDV Müdürü Adem Demirci, İl İdare ve Denetim Müdür Vekili Tülin Gökdemir ve ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar da eşlik etti.

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