“Türk Mutfağı Haftası” Ardahan'da kutlanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2127 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Ardahan'da etkinlik düzenlendi. "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri bağlamında kentin geleneksel lezzetleri sunuldu.

Programda Türk Mutfağı tarifleri, yöresel lezzetler ve şehrin coğrafi işaretli ürünleri tanıtılarak katılımcılara ikram edildi. Etkinlikteki stantları gezen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan'ın çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi. Vali Öner, ''Türk milletinin binlerce yıl boyunca farklı coğrafyalarda hüküm sürmesi ve farklı milletlerle iletişim kurması nedeniyle Türk mutfağı oldukça zenginleşerek dünya mutfakları arasında saygın bir yerde bulunmaktadır'' dedi.

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