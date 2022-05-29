Ardahan'da "27 Mayıs darbesi" kınandı

AK Parti Ardahan İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, yaptığı açıklamada, ''Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız'' dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde bildiri yayımladı. AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, parti binasında yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin birçok kez darbe ve darbe girişimlerine maruz kaldığını ve bu darbelerin milletin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini söyledi.

'Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır'

Parti yönetici ve mensuplarının katıldığı programda Türk milletinin medeniyet tarihi boyunca türlü fedakârlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödediğini hatırlatan Koç, “Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bu günlere gelmiştir. Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir'' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960’ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Koç, “27 Mayıs darbesi milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle Türkiye’yi bir adım ileri taşımışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe Ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu’nun Ezanı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. İdam edilenler yalnızca Başbakan, Bakan, Milletin Vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur'' diye konuştu.

''Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir''

Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odakların varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalıştıklarını ifade eden Koç, “Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir'' ifadelerini kullandı.

''Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız''

Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassı Ada’nın isminin değiştirilerek “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olduğunu dile getiren Koç, ''Darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile; 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor; demokratik ve müreffeh bir Türkiye’de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız'' dedi.

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