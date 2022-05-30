Ardahan’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İHA

Ardahan’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Ardahan’da, deprem sonrası yıkılan iki katlı binanın enkazı altında kalan 4 kişinin kurtarılması için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 'Ardahan Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Enkaz altından 22 kişinin sağ olarak çıkarıldığı, üç kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022'nin 'Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla, Ardahan merkezine bağlı Gürçayır Mahallesi Eski Beton Santrali Sahasında saat 14.30'da 'Ardahan Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman koordinasyonundaki tatbikata 47 araç ve 198 personel katıldı.
Hazırlanan senaryo gereği, bugün saat 10.00'da il merkezinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla Ardahan merkezinde üç katlı iki binanın çöktüğü bilgisi alındı. Deprem senaryosuna göre etkilenen yerlerden bilgi toplama ekipleri olan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, Afet Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme Grubuna olayı ileterek plan kapsamında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi merkezince afet gruplarından ekip ve ekipman görevlendirmeleri istendi. Bu talepler; Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden ilgili afet gruplarına gönderilerek sahaya ekip ve ekipman görevlendirmesi yapıldı.
Acil Durum ekiplerinin olay bölgesine intikalinin ardından AADYM tarafından bölgede görev alacak olan, Emniyet, Jandarma, Afet Hasar Tespit, Afet Barınma, Afet Psikososyal, Afet Enerji, Afet Beslenme, Afet Haberleşme, Afet Tahliye Yerleştirme, Afet Tarım Orman Gıda Su ve Hayvancılık, Afet Güvenlik ve Trafik, Afet Sağlık ve Afet Yangın ekiplerine bölgeye intikal etmesi için talimat verildi. Çöken binaların enkazı altında kalan toplam 25 vatandaşa ulaşan AFAD ve JAK ekipleri, 13 vatandaşı yaralı, 9 vatandaşı sağ olarak kurtardı, 3 vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Tüm yaralılar 112 ambulans ekibine teslim edilerek, sahra hastanesine kaldırıldı.
Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan 23 Afet Hizmet Grubu, konuşlanma bölgesine geçerek tatbikatı tamamladılar.
Afetlere hazırlık ve müdahale kültürünün yerleşmesi için afet ekiplerine birlikte koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazandırmak, önlemler almak ve yaşanabilecek eksikliklerin tespiti bakımından tatbikatların faydalı olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Öner, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek tatbikata katılan ekiplerle tek tek görüşerek teşekkür etti. Vali Öner, ’’Ülke halkımıza ve Ardahanlı hemşerilerimize felaketi unutmayalım. Hazırlıklı olalım ve kurallara uyalım’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
Çıldır'da kurumlar arası futbol turnuvası
YEREL HABERLER Çıldır'da kurumlar arası futbol turnuvası
Rektör Biber Erzurum’da şiir şölenine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Biber Erzurum’da şiir şölenine katıldı
Ardahan'da "27 Mayıs darbesi" kınandı
YEREL HABERLER Ardahan'da "27 Mayıs darbesi" kınandı
'Sararmış Yapraklar' müzikli şiir dinletisi düzenlendi
YEREL HABERLER 'Sararmış Yapraklar' müzikli şiir dinletisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.