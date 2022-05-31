Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı

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Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ArdahanKars kara yolu Çamlıçatak Köyündeki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araçta bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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