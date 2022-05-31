Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar 

Doğuş Poyraz DURAK/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da sokak köpeği, sıkıştığı fark edilince çevredekiler tarafından hafif ticari aracın kaldırılmasıyla kurtarıldı.
Göle ilçesi Oltu Caddesi'nde sokak köpeğinin, hafif ticari aracın altında sıkıştığını görenler, kurtarmak için harekete geçti. Köpeğin zarar görmemesi için araç, çalıştırılmadı. Çevredekiler, aracı kaldırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Doğuş Poyraz DURAK
2022-05-31 10:15:25
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