Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar 

DHA

Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar 


Doğuş Poyraz DURAK/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da sokak köpeği, sıkıştığı fark edilince çevredekiler tarafından hafif ticari aracın kaldırılmasıyla kurtarıldı. 
Göle ilçesi Oltu Caddesi'nde sokak köpeğinin, hafif ticari aracın altında sıkıştığını görenler, kurtarmak için harekete geçti. Köpeğin zarar görmemesi için araç, çalıştırılmadı. Çevredekiler, aracı kaldırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Doğuş Poyraz DURAK
2022-05-31 10:15:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı
Ardahan’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Ardahan’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı
Çıldır'da kurumlar arası futbol turnuvası
YEREL HABERLER Çıldır'da kurumlar arası futbol turnuvası
Rektör Biber Erzurum’da şiir şölenine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Biber Erzurum’da şiir şölenine katıldı
Ardahan'da "27 Mayıs darbesi" kınandı
YEREL HABERLER Ardahan'da "27 Mayıs darbesi" kınandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.