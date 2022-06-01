Göle’de yürek ısıtan görüntü Otomobil altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

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Ardahan’ın Göle ilçesinde otomobilin altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yürekleri ısıtan görüntü Göle’de yaşandı. Göle ilçe merkezinde park halindeki aracın altında sıkışan köpeğin acı çektiğini gören vatandaşlar aracı kaldırarak sıkışan köpeği kurtardı. Aracın altında güçlükle çıkabilen köpek gözden kayboldu.

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