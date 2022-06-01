Göle’de yürek ısıtan görüntü Otomobil altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Ardahan’ın Göle ilçesinde otomobilin altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, yürekleri ısıtan görüntü Göle’de yaşandı. Göle ilçe merkezinde park halindeki aracın altında sıkışan köpeğin acı çektiğini gören vatandaşlar aracı kaldırarak sıkışan köpeği kurtardı. Aracın altında güçlükle çıkabilen köpek gözden kayboldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.