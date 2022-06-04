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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’li vekiller Ardahan’da partililerle buluştu

İHA

CHP’li vekiller Ardahan’da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Muğla Milletvekili Burak Erbay Ardahan’da partililer ile bir araya geldi.
Bir dizi temaslarda bulunmak ve esnaf ziyareti yapmak üzere Ardahan’a gelen CHP Milletvekilleri Mahir Polat ve Burak Erbay, CHP Ardahan İl Başkanlığı binasında partililer ile toplantı gerçekleştirdi.
Muğla Milletvekili Burak Erbay, Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz, çünkü bizler ülkeyi kuran partinin üyeleri olarak ülkeyi yönetmeye talibiz diyerek, "Ülkenin sorunlarını yerinde tespit ederek bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Ama maalesef AK Parti iktidarının ülkeye ne kadar çok zarar verdiğini de gözlemliyoruz. Yaptıkları çalışmaların yarım kaldığını buradan da gördük. Ilgar tünelinde 4 yılda 400 metre sadece ilerleyebilmiş. AK Partinin adaletsiz politikalarının Ardahan’da yansımalarını gördük maalesef. Ama buradan söz veriyoruz; Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Millet ittifakı ile iktidar olacağız’’ dedi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Ardahan’ın dünya cenneti bir yer olduğunu ve buralara gerekli önem ve yatırımın yapılması halinde kısa sürede gelişeceğini söyledi. Polat, ’’Bu topraklara emek veriliyor olsaydı, buraları kalkındırmak ve üretmek gibi bir anlayışı olsaydı bu iktidarın Ardahan dünyanın önemli kentlerinden olan İsviçre’nin önemli kentleri gibi bir yer olurdu. Hayvancılığın başkentlerinden biri olurdu. Turizmin başkentlerinden biri olurdu. Ama geldiğimizde sorun yumağı ile karşılaştığımız bir kırsal var. Hiç kimse hayatından memnun değil. Ne süt üreticisi memnun, ne süt satan insan memnun, nede kesimlik hayvan üreten insanlar hayatlarından memnun değil'’ dedi
Parti mutfağının çalıştığını söyleyen Polat, çözüm önerileri ile 6’lı masanın mutabık kaldığı çözüm önerileri ile birlikte Türkiye’nin karşısına çıkacaklarını söyledi. Polat, ’’Görüyoruz ki her alan tahrip. Önümüzdeki kış çok çetin geçecek. Temel gıdaya ulaşımda, yada ekonomik olarak ulaşımda çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Cumhuriyet Halk Partisine bu ülkenin tıpkı kuruluş döneminde kuvai milliye’ye olduğu gibi artık ihtiyacı var. Bu bilinçle hep beraber çalışacağız’’ dedi.
Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Muğla Milletvekili Burak Erbay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve bazı partililer katıldı. Milletvekilleri, daha sonra Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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