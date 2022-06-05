Ardahan’da yayla yolculuğu başladı

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Ardahan'da Haziran ayının gelmesiyle birlikte köylülerin yayla yolculuğu başladı.



Ardahan’ın Posof ilçesinde köylüler yaylalara çıkmaya başladı. Köylüler yayla evlerinde eksikleri tamamlarken, kültürüne ve geleneklerine sahip çıkıyor. Köylüler Urema Yaylası'ndaki yayla evlerini yenilemeye başladı. Posof'taki yaylalar rengarenk çiçekleriyle etkileyici bir hal aldı. Köylüler, yaylalarda yerlerini alırken, Haziran ayı ile birlikte köyler de boşaldı.

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