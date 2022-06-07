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Çevre Haftası'nda uçurtmalar gökyüzünü süsledi

İHA

Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çevre Haftası'nda uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Ardahan’da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.
Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Halilefendi Mahallesi'nde bulunan sentetik çim sahada uçurtma şenliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, büyükler çocuklarına uçurtma uçurmayı öğreterek keyifli vakit geçirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal, düzenlenen etkinliklerde bütün çocukları önemsediklerini belirterek, ’’1 ve 7 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çeşitli etkinliklerde kutluyoruz. Şu anki etkinliğimiz uçurtma şenliği. Etkinliklerimiz Kura nehri kıyısında çöp toplama ile başladı. Daha sonra çevre yürüyüşü ve fidan dikimi yaptık. Bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa uçurtma etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın da keyifli olduğu bir ortam oluştu. Çocuklar, rengarenk uçurtmalarının gökyüzünde yükselmesini büyük bir mutlulukla seyretti. Etkinliklerimize destek verip katılan tüm katılımcılara buradan teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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