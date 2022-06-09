Ardahan’da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı

Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki yollar ve kaldırımlar üzerinde başlatılan yenileme ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve ARBEL Şirketi ekiplerince Kongre Caddesindeki yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, bir taraftan yollarda gerek duyulan noktalarda dolgu işlemleri yapılıyor, diğer taraftan da bozuk olan kaldırım taşları yenileriyle değiştiriliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.