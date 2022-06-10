Çıldır ilkokulu öğrencilerinden müzik ziyafeti

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Çıldır İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri tarafından sınıf öğretmeni Fırat Karabağ önderliğinde hazırlanan 7 Bölge 7 Türkü Minik Yürekler Konseri, Çıldır Kültür Merkezi'nde icra edildi. Konserde ülkemizin dört bir köşesinden türkülerle, Çıldır yöresinden Aşık Şenlik'in eserleri seslendirildi.

Çıldır Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve eşi Tuğba Bayram, ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda minik öğrenciler öğretmenlerinin öncülüğünde birbirinden güzel eserleri büyük başarı ile seslendirdiler.

Program, ilçenin yetiştirdiği başarılı müzik akademisyenlerinden Bora Karasu'nun seslendirdiği Âşık Şenlik eserleriyle son buldu.

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