Çıldır Lisesi'nden çevre haftası etkinliği

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Çevre Haftası etkinlikleri bağlamında Çıldır Gölü kenarında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çıldır Çok Programlı Anadolu öğrencileri tarafından 17 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla Çıldır Gölü'nde farkındalık etkinliği yapıldı.

Etkinliğe Kaymakamı Çıldır Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Cin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Çıldır Çok Programlı Lisesi idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bölgenin en önemli değerlerinden olan Çıldır Gölü'nün temizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte göl çevresinde yoğun ziyaretçi alan üç noktada temizlik yapan liseli gençler "Çıldır Gölü Hepimizin, Çevremizi Temiz Tutalım!" sloganıyla etkinlik yaparak farkındalık oluşturdular.

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