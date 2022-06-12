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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı

İHA

Türkiye'den 10 dağcı, İran ve Ortadoğu'nun en yüksek zirvesi bilinen yarı aktif volkanik Demavend Dağı'na çıktı.

Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı

Türkiye’den 10 dağcı, İran ve Ortadoğu'nun en yüksek zirvesi bilinen yarı aktif volkanik Demavend Dağı’na çıktı.
Türkiye’den 10 dağcı, İran’ın en önemli zirvesi Demavend Dağı’na 6 gün süren yüksek irtifa tırmanışı gerçekleştirdi.
Aralarında Ardahanlı dağcı Doğu Yılmaz’ın da bulunduğu ekip, İran ve Ortadoğu'nun en yüksek zirvesi bilinen yarı aktif volkanik Demavend Dağı'na tırmandı.
Ardahanlı dağcı Doğu Yılmaz, dağcılık sporu alanında ikinci profesyonel tırmanışında bulundu. İlk profesyonel tırmanışını Ağrı Dağı’na gerçekleştiren Yılmaz, bu kez Türkiye’den Orhan Temel’in liderliğinde Polonyalı ekip ile İran ve Ortadoğu'nun en yüksek zirvesi olarak bilinen 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Damavand Dağı'na tırmandı.
İran ve Ortadoğu'nun en yüksek zirvesi olduğu bilinen Demavend'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Doğu Yılmaz, “İran ve Ortadoğu'nun en yüksek zirvesi olduğu bilinen Damavand Dağı'na büyük bir heyecan içinde tırmandık, Yarı aktif volkanik dağ Damavand'e çok anlamlı ve bir zirve tırmanışı oldu. 6 günlük tırmanış macerasının ardından zirveye ulaşmanın gururunu yaşıyorum. Ayrıca yakın zamanda kaybettiğim Amcam, Nihat Deniz Yılmaz’a adıyorum. Bu alanda bu ikinci tecrübem oldu. Daha önce ilk profesyonel tırmanışımı, Avrupa'nın ve ülkemizin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’na 5150 metrede ki zirve ile noktalamıştım.” dedi.
Damavand Dağı
Demavend Dağı, İran'ın kuzeyinde, 5610 m yüksekliğinde bir dağ. Donbavand diye de bilinir, uykuda bir volkandır ve Pers mitolojisi ve folklorunda özel bir yeri olan bu dağ İran'ın en yüksek doruğudur. Elburz dağ sırasının orta kısmında yer alıp Varr, Sesang, Gole Zard ve Mnrd doruklarına komşu olan bu doruk Orta Doğu'daki en yüksek doruk olup Asya'daki en yüksek volkandır ve Doğu yarımküre'nin en yüksek ikinci volkanıdır (Afrika'nın en yüksek volkanı ve doruğu Kilimanjaro Dağı'ndan sonra).
Mayıs 2014'te Demavend Dağı'nın zirve kraterinin yakınındaki fümeroller. Volkanik olarak M.Ö. 5350 yılından beri etkin olmasa da, kükürt depolayan doruk kraterinin yakınlarında 6 Temmuz 2007'den beri etkinleştiği bilinen fümeroller vardır. Dağ Hazar Denizi'nin güney kıyısı yakınında, Mazenderan bölgesinin Amol ilinde, Tahran'ın 66 km kuzeydoğusundadır.

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