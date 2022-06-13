Posof’ta yağmur ve dolu etkili oldu

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Ardahan’ın Posof ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Posof’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Haziran ayının gelmesine rağmen yayla ve yüksek yerlere yağan kar ise hala duruyor. Yeşil ve beyaz tonların birleştiği ilçede kartpostallık manzaralar oluşuyor.

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