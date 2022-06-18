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Arının yaşamını sanal ortama taşıyacak "Kafkas Arı Konağı" bitme aşamasında

İHA

Arının yaşamını sanal ortama taşıyacak "Kafkas Arı Konağı" bitme aşamasında

Dünyanın en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arısının çok yönlü tanıtılması ve korunması için "Kafkas Arı Konağı" hayata geçiriliyor.
Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle Valilik, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün ortak yürüttüğü projenin yüzde 85'i tamamlandı. Kafkas arısının tanıtımı ve korunmasının amaçlandığı projeyle bin metrekare alanda yapılan konakta arı ürünü satış ofisi, arıcılık müzesi, arının yaşamının sanal ortama taşınacağı alan, genetik ve morfolojik çalışmaların yapılacağı laboratuvar yer alacak. Bölgede arıcılık sektörüne katkı sağlayacak konağın yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.
Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada projenin Ardahan ve Kafkas arısının geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Proje ile arının yaşamını sanal ortama taşımış olacaklarını belirten Aydın, "Konağın yapımı tamamlandıktan sonra burada konferans salonu, personelin çalışma alanı ve arı ürünü satış ofisine kadar birçok birim yer alacak. Daha da önemlisi 7'den 70'e herkesin dikkatini çekecek, arıcılığı sevdirecek, cazibe alanı bir müze olacak. Konakta, ülkemizde bir ilk olarak bal arısının kovan içindeki tüm yaşam döngüsünü anlatan bir yazılım ile arının yaşamını sanal ortama taşımış olacağız. Buraya gelenler kovana gitmeden, özellikle çocuklar sanal gözlük ile arıyı, kovan içindeki tüm yaşam evrelerini daha yakından tanımış olacak" dedi.
Aydın, konakta bitki türlerinin sergileneceğini ve ilin florasının ziyaretçilere tanıtılacağını belirterek, ayrıca merkezdeki laboratuvarda arı üzerinde genetik ve morfolojik çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Arı ürünlerinin analizlerinin ve ARGE faaliyetlerinin de konakta yapılacağını aktaran Aydın, "Çalışmaların tamamlanması ile konak önüne Kafkas arı heykeli de dikilecek. Bu şekilde ilimizin bir arıcılık şehri olduğu vurgulanacaktır. Ayrıca proje kapsamında yer alacak olan arı ürünleri satış ofisinde ise Kafkas arısının ürettiği bal, polen, propolis gibi arı ürünlerinin satışı gerçekleştirilecek" diye konuştu.

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