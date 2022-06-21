Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesine yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur yağışı etkili oldu. Sağanak, ilçeye bağlı Aşıkşenlik Mahallesinde doluya dönüştü. Yağan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.
Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.