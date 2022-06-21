Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

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Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesine yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur yağışı etkili oldu. Sağanak, ilçeye bağlı Aşıkşenlik Mahallesinde doluya dönüştü. Yağan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü.

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