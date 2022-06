Başkan Demir, kenti modern duraklarla donatıyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve ihtiyaca cevap vermekten uzak dolmuş ve taksi duraklarını sil baştan yenileriyle değiştiriyor. Konforlu yapılarının yanı sıra Ardahan’ın önemli gün ve kişilerinin adlarının verildiği modern duraklar, vatandaşlardan tam not aldı.

Ardahan’da bir ilk olan yeni duraklar, tam donanımlı ve her mevsime uygun tasarlandılar. “23 Şubat Kurtuluş ve Aşık Şenlik” isimleriyle ilk olarak İş Bankası ve Merkez Camii önüne kurulan duraklar, dört mevsim koşullarına göre hazırlanarak kullanıma sunuldu. Aydınlatmalı, ısıtmalı ve kameralı olma özellikleriyle dikkat çeken duraklar, Başkan Demir’in girişimleri sayesinde Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Ardahan’a hibe olarak gönderildi. Belediye ekiplerince kurulumu yapılan modern duraklarla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın hem olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri hem de eski ve yıpranmış olan duraklarımızı, yeni yapılan modern tasarımlı olanlarıyla değiştirme kararı aldık. Her durağımızın bir ismi olacak. Dolmuş duraklarından sonra taksi durakları da tek tip olacak. Ardahan’da vatandaşlarımızın rahat etmesi ve şehrimizi güzelleştirme adına hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. 11 adet modern dolmuş durağını Ardahan’ımıza hibe olarak gönderen Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz’e, belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.