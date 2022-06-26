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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır'da yollar köstebek yuvasına döndü

İHA

Çıldır'da yollar köstebek yuvasına döndü

Ardahan'a bağlı Çıldır ilçe genellindeki yollar köstebek yuvasını andırıyor.
Kış mevsiminin ardından gelen ilkbaharla birlikte iyice bozulan ilçe genelindeki asfalt yollarda haziran ayı biterken herhangi bir çalışma olmaması vatandaşı çileden çıkardı. 34 köy ve merkeze uzak 2 mahallesi bulunan Çıldır’da tüm grup köy yollarında oluşan haddinden fazla çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yollarda oluşan çukurlardan kaçabilmek için sürekli makas atmak zorunda kalan sürücüler, “Sanki araç sürmüyoruz, engebeli yarış pistinde araç kullanıyoruz “dediler.
Ne Karayollarının nede Özel İdarenin yollarda herhangi bir çalışma yapmadığından yakınan sürücüler, yetkililerden yardım istediler. Hemen her köyün yollarının araç kullanımı için çok elverişsiz olduğunu belirten sürücüler “Her yıl bozulan köy yollarında yamalama çalışmaları yapılıyordu. Kış aylarında bozulan yollar ilkbahar aylarında yama yapılıyor, yollarda ki çukurlar yamalarla kapatılıyordu. Fakat bu yıl ilkbahar bitti, yaz yarı oldu hala yollarda hiçbir çalışma olmaması son derece vahim bir durum. İlçeye sürekli gidip gelmek zorundayız. Vatandaşın ilçede kamu işleri ve özel işleri oluyor. İlçeye 1 km olan köyde var, 40 km olan köyde var. 1 km olan köyünde, 40 km olan köyünde yolları sanki köstebek yuvası. Araçlarda alt takım diye birşey kalmadı. Ülkede herşey sürekli zamlandığı gibi araç parçaları da el yakıyor. Yollarda oluşan çukurları toprakla mı dolduralım. Karayolları ve Özel İdare neden çalışma yapmıyor? Çıldır’ın siyasi seçilmişleri neden bu konuda birşey yapmıyor? Seçimden seçime vatandaşın kapısını eskitip, seçildikten sonra vatandaşa sırtını dönenleri Allah’a havale ediyoruz. Başta Ardahan valisi sayın Hüseyin Öner ve Çıldır Kaymakamı sayın Fatih Bayram olmak üzere yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Allah rızası için bu yollara biz çözüm getirin. Araçlarımız hurdaya çıkıyor “ dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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