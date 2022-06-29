Ardahan'da melek figürlü heykel ele geçirildi

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Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde tarihi melek figürlü heykel ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ikamet eden bir şahsın elinde tarihi eser niteliğinde heykel olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin içinde bulunduğu araç Çamlıçatak Jandarma kontrol noktasında durduruldu. Araçtaki aramada tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet melek figürlü heykel ele geçirildi. E.B. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alındı.

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