Ardahanlı ve Gürcü iş adamları ticaret için bir araya geldi

Ardahan Ticaret Birliği Derneğinin (ATİB) girişimleriyle TürkGürcü işadamları toplantısı Ahıska’da yapıldı.

Toplantıya Ahıska Valisinin rahatsızlığı nedeniyle Ahıska Vali Yardımcısı ve İletişim başkanı Soso Alibegasvili, Ahıska Meclis Başkan Dato Lomidze, Adigeni meclis başkanı Shimagi Bidzishvili ve Arıcılar Birliği Başkanı Georgy, Ahıska bölgesi İşadamları ile Ardahan Ticaret Birliği Derneği Başkanı Ercan Tırpancı, iş adamları Ersin Yılmaz, Muharrem Çapan, Fırat Avşar, Erhan Bingöl, Deniz Mostura, Gürhan Karabağ, Ünal Yıldırım, Gencay Özcan ve Cantürk Aydemir katıldı.

Basın mensuplarına açık olarak icra edilen toplantı samimi bir havada gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan Ardahan Ticaret Birliği Derneği Başkanı Erdinç Ercan Tırpancı iki komşu şehir iş insanlarının bir araya gelmesinden çok memnun olduklarını belirterek, “İki ülke arasında bugüne kadar gözle görünür ciddi bir yaklaşımın olmamasının bölgemiz ticareti, sosyal ve kültürel anlamdaki faaliyetleri içinde ciddi bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi için faaliyet gösteren Ardahan Ticaret Birliği Derneğine teşekkür edildi" dedi.

Toplantıda Gürcü işadamlarının Türkiye ile ticaret yapmasının önemine vurgu yapılmış, karşılıklı ticaretin bölgemize olan katkıları ve ticaretin gerçekleşmesi aşamasındaki sorunların giderilmesi için diyaloğun kalıcı bir şekilde şehirlerin gerçek sahipleri olan tüccarların açık tutması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu anlamda ortak bir platform kurulması, heyetlerin bu görüşmelerinin belli aralıklarla yapılmasını, bir sonraki toplantının Ardahan”da yapılması ve istek ve şikayetler not alınarak ilgili mercilere ulaştırılması kararı alınmıştır.

Gürcü işadamlarının satmış oldukları bir çok ürünün Türk menşeli olduğunu Türk sanayisinin çok güçlü olduğunu belirtmeleri bizler için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Ürünlerimizin Ahıska bölgesine gidinceye kadar 34 el değiştirdiği, bu durumun aslında Ardahanlı işadamları için büyük bir fırsat olduğu, ürünlerimizi birinci elden direk olarak satışının çok büyük bir rahatlıkla yakın mesafeden yapabileceğini görmüş olduk. Ayrıca görüşmeler esnasında iş adamlarımızın her birinin kendi sektörleri ile ilgili bilgi ve tecrübeleri bizleri onurlandırmıştır. Gürcü işadamı ve yetkilileri nezdinde gözle görülür güven ve ticari hakimiyet kazanımı elde edilmiştir” dedi.

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