Arı kolonisi firarda Oğul veren arılar çam ağacını sardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arı kolonisi firarda Oğul veren arılar çam ağacını sardı

İHA

Arı kolonisi firarda Oğul veren arılar çam ağacını sardı

Ardahan’da oğul veren binlerce arı, merkeze bağlı Taşlıdere köyünde çam ağacına konarak yuvalandı.
Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde Kadir Özer’e ait arılı kovanların bulunduğu bahçede çam ağacına yuvalanan oğul veren arılar kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Kraliçe arıyı takip eden oğul arılar, çam ağacına yuvalandı. Arıcı Kadir Özer, kovanlarından kaçan arılara müdahale etti. Çam ağacına yuvalanan bal arıları ağaç dalları üzerine kümelenerek üzüm salkımı oluşturdu.
Ardahan'da geleneksel yöntemlerle üretilen başta bal ve arı ürünleri olmak üzere, organik ürünleri tüketiciyle buluşturmak adına kurulan Kafkaseli Gıda’nın sahibi Özer, çam ağacı üzerinde üzüm salkımı oluşturulan arıları kovanın içerisine silkeledi. Arıları kovana alan Özer, ’’Ana arının kokusu çam ağacına yayılınca oğullar çam ağacına oğul verdi. Ağaçta yuvalanan oğul arıları doğrudan kovana aldık. Kovanda oğul arıları beslemek için 4 tane mum veriyoruz. Ondan sonra şerbet vererek beslenmesine başlıyoruz. Bu işlem sonbahara kadar böyle devam ediyor. Güçlü bir kovan olarak hazırladığımız arılı kovanlar gelecek yıllarda bal verme işlemine başlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyetten sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten sahte para uyarısı
Urema yaylası görsel şölen oluşturuyor
YEREL HABERLER Urema yaylası görsel şölen oluşturuyor
Atına yasaklı ırk köpek saldırınca işsiz kaldı; köpeğin sahibi at hediye etti
YEREL HABERLER Atına yasaklı ırk köpek saldırınca işsiz kaldı; ...
Jandarmadan hayvan satıcılarına ‘sahte para’ uyarısı
YEREL HABERLER Jandarmadan hayvan satıcılarına ‘sahte para’ uyarısı
Çıldır Belediyesi futbol turnuvası şampiyonu Eşmepınar
YEREL HABERLER Çıldır Belediyesi futbol turnuvası şampiyonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.