Cadde ve sokaklarda bayram temizliği başladı

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

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Son aylarda kent genelinde hummalı çalışmalar yürüten Ardahan Belediyesi ekipleri, aralıksız mesai yapıyor. Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları elden geçiren ekipler şimdi de cadde ve sokaklarda yoğun yıkama işlemi başlattı.

Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kongre Caddesi üzerinde akşam saatlerinde başlatılan yıkama çalışmaları bayram gününe kadar sürecek.

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