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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçaklar Kurban Bayramı’na hazır

İHA

Bıçaklar Kurban Bayramı’na hazır

Kurban Bayramı’na bir gün kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk arttı.
Kurban kesimi için kullanacakları bıçakları bileyicilere getirenler, unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatın öneminin böyle günlerde hatırlandığını ifade etti. Ustalar ise, bütün yıl az sayıda olan müşterilerinin bayram öncesi arttığını dile getirerek, bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, tanesi 200 liraya kadar çıkan sıfır bıçaklar yerine eski bıçaklarını 10 TL’ye biletmeyi tercih ediyor.
9 Temmuz günü Kurban Bayramı İslam alemi tarafından karşılanacak. Milyonlarca Müslüman bayram namazının ardından kurbanlarını kesecek. Bayrama 1 gün kala Ardahan’da hareketlilik başladı. Önceki yılların aksine vatandaşlar kurbanda kullanmak üzere sıfır bıçak almayı değil eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti.

"Hayvanlar zarar görmesin"
Bıçak bileme ustası İsmail Bulutlar, 35 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, itinalı şekilde bıçakları bilediklerini söyledi. Bulutlar, "Babadan kalma bir mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 35 yıldır her bayram öncesi burada tezgah açarak bıçak, balta ve diğer kesici aletleri bileyliyorum. Bu işlem yapılırsa hayvanlar zarar görmez, vatandaşlar da mağdur olmaz. Özellikle bıçakların düzgün ve itinalı bilenmesi gerekir ki hayvanlar acı çekmeden kurban olarak kesilebilsin" dedi.

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