Posof’ta bayramlaşma merasimi

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Ardahan’ın Posof ilçesinde bayramlaşma merasimi düzenlendi.

İki yıldır pandemi nedeniyle yapılmayan bayramlaşma bu sene Posof merkez camiinde kılınan bayram namazından sonra Posof kaymakamı, Belediye Başkanı, ilçe müftüsü ve askeri komutanlarında oluşturduğu kutlama merasimi yapıldı.

Camiden çıkan cemaat tokalaşarak bayramlaştılar.

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