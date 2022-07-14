İhracat arttı; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracat arttı; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı

İHA

İhracat arttı; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı

Türkiye’nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nda 2022 yılının ilk 5 ayında 51 bin 496 tır geçişiyle yeni bir rekora ulaşıldı.
Türkiye’nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı’nda RusyaUkrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu her geçen gün artıyor.
Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'daki ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı, ithalat ve ihracatta önemli bir konumda.
UkraynaRusya savaşı TIR güzergâhlarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Özellikle deniz trafiğinin karaya dönmesi sonucunda ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk üst seviyede ve yük ticaretinde rekor artış yaşanıyor. 2020'de 36 bin olan TIR geçişi, 2021'de 48 bin 103 ve 2022 yılının ilk 5 ayında ise bu sayı 51 bin 496 TIR geçişi ile rekor seviyeye ulaştı.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, RusyaUkrayna savaşı devam ettiği sürece ÇıldırAktaş Gümrük kapısındaki yoğunluğun artacağını söyleyerek, ’’Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan 3 gümrük kapıdan 2'si olan Türkgözü ve Aktaş Gümrük kapısı Ardahan'da. ÇıldırAktaş Gümrük kapısı 2016 yılında modernize edilerek hizmet vermekte. Her geçen yıl artarak devam eden ivme bu yıl RusyaUkrayna savaşından dolayı mecburi güzergah değişikliğinden kaynaklanan bir yoğunluğa sahip.
Modernizasyon çalışmasından sonra tır yoğunluğunun büyük bir bölümü, Aktaş Gümrük Kapısına yöneldi. 2020'de 36 bin olan tır sayısı, 2021'de 48 bine, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 51 bin 500'e yükseldi. Hem konjonktür hem de ticari sebeplerden dolayı bu kapının önemi daha da artmakta ve bundan sonra da artmaya devam edecektir. Burada hızlı hizmet sağlanıyor hem de ulaşım açısından daha rahat bir ulaşım sağlanıyor. Orta Asya'ya açılan 3 kapıdan 2'sinin Ardahan'da olması, kentin bölge için stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.
Yılın ilk 5 ayında rekor ihracat
Çıldır Altaş Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, tır yoğunluğunun yaşandığı Gümrük kapısında, 2020'de 207 milyon 474 bin 268 dolar, 2021'de 248 milyon 251 bin 492 dolar, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 283 milyon 907 bin 230 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu
Ardahan’da sis görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Ardahan’da sis görsel şölen sundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.