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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apranti Uğurcan, Ardahan'da toprağa verildi

DHA

Apranti Uğurcan, Ardahan'da toprağa verildi


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)-BURSA'nın Mudanya ilçesinde denizde antrenman yaptırdığı atından düşüp akıntıya kapılarak boğulan apranti (genç at binicisi) Uğurcan Demirbaş'ın (18) cenazesi, memleketi Ardahan'da toprağa verildi. 2 yıl önce biniciliğe başlayan Demirbaş'ın en büyük hayalinin Gazi Koşusu'nu kazanmak olduğu belirtildi.
Apranti Uğurcan Demirbaş, dün arkadaşlarıyla birlikte Bursa´nın Mudanya ilçesi Eğerce sahilinde atına deniz içerisinde antrenman yaptırmaya başladı. Üstüne bindiği atın ürkmesi ile suya düşen Demirbaş, dalgalar arasında kayboldu. 20 dakika denizde arama yapan arkadaşları, Demirbaş'ı sudan çıkardı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirbaş, kurtarılamadı.
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Ardahan'a gönderildi. Aşkın-Ercan Demirbaş çiftinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Demirbaş'ın cenaze namazı, Halilefendi Mahalle Mezarlığı'nda kılındı. Türkiye Jokey Kulübü ile Başkan Serdal Adalı'nın çelenk gönderdiği namaz sonrası Demirbaş cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
En büyük hayalinin Gazi Koşusu'na katılarak, kupayı kazanmak olduğu belirtilen Uğurcan Demirbaş´ın, binicilik eğitimi için Bursa'ya gittiği belirtildi. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun olan Demirbaş, 13 Haziran 2022'de Kamedova isimli atıyla hipodromda ilk yarışını kazanmıştı. Demirtaş´ın eğitim merkezinden mezun olduktan sonra 85 yarışa katıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-07-14 17:52:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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