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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canibeg Yayla Şenlikleri başladı

İHA

Canibeg Yayla Şenlikleri başladı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi yaylasında geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 11’incisi düzenlenen Canibeg Yayla Şenliği başladı.
Köprülü Belediyesi tarafından organize edilen Canibeg Yayla Şenlikleri'ne Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İlçe Kaymakamı Haluk Koç, İlçe Belediye Başkanı İlhan Gültekin, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, protokol üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan şenlikte, Dernek Başkanları, Köprülü Belde Belediye Başkanı Yücel Akkoç ve Vali Hüseyin Öner, günün önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Konuşmasında, Birlik beraberliğin önemine değinen Ardahan Valisi Hüseyin Öner şunları söyledi:
“Bizim şehrimiz hepimizin bildiği gibi Anadolumuzun büyük şehirlere en çok göç vermiş illerinden biri. Dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz memleketlerini unutmamışlar, buraya karşı heyecan duyuyorlar, buraya olan özlem ve sevgilerini her fırsatta belli ediyorlar. Kurdukları derneklerle, vakıflarla şehirlerini yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Dışarıdaki, şehrimiz dışında yaşadıkları yerlerde yaptıkları etkinliklerle kültürlerini yaşatmanın gayreti içindeler. Bugün burada kutladığımız yayla şenliğide şehrimiz dışında yaşayan ve yaz aylarında buraya gelen hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz önemli bir etkinlik. Şehrimizin kültürünün yaşatılması, yayla şenliği sosyal dokusuna uyan etkinliklerle vatandaşlarımızın hayatının zenginleştirilmesi, eğlenceli hale getirilmesi insanların hayatına dokunma adına çok kıymetli. Ben bu şenliğin ve ilimizde yapılacak olan diğer şenlik ve festivallerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, sevgi ve saygının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Öner ve diğer katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra Valimiz, beraberindekilerle birlikte yöresel müzikler eşliğinde halay çekti, piknik alanındaki vatandaşlar sohbet etti.

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