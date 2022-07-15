Ardahan’da korkutan yangın Bir ev ve ahır kül oldu

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Ardahan'da çıkan yangında bir ev ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde Kırşan Ağdaş'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında Ağdaş'a ait ev ile yanında bulunan ahır tamamen yandı. Ekipler, yangının neden çıktığını araştırıyor.

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