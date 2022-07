Ardahan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu

15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasının 6. yıl dönümünde, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı Ardahan'da çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasının 6’ncı yıldönümü etkinlikleri bayraklı yürüyüş ile başladı. Milli Egemenlik Meydanında ki tören alanında başlayan programda Kuranı Kerim okunmasının ardından Şehitler için dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi canlı olarak katılımcılara izletildi, ardından Vali Hüseyin Öner tarafından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu’nun startı verildi.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Hüseyin Öner, milletimizin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını ifade ederek şunları söyledi:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kıymetli Ardahanlılar, yüce Milletimizin yüzyıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğu, harcı şehit kanıyla atılmış devletimizi işgal etmek, sömürge yapmak, rengini şehit kanının kırmızısından alan bayrağımızı bu semalardan indirmek için, 15 Temmuz 2016'da küresel istilacı güçler ve içimizdeki işbirlikçi FETÖ’cü hainler, alçak bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hain darbe kalkışması, devletimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaçlıyordu. O gece ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte silahlı kuvvetlerin içinde yuvalanmış bu asker suretli vatan hainleri ve diğer hain unsurlar, milletin parasıyla alınan silahları, milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza, milletin kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisine, Devletin güvenlik kurumları ile birlikte, bu aziz ve cefakar millete doğrultarak kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Vatanımızın bütünlüğüne, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, Milletimizin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Mücadelesinde olduğu gibi, kahramanca bir duruş sergilemesiyle püskürtülmüştür. Tankların, uçakların, tüfeklerin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle ve bedeniyle dikilen kahraman milletimiz, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır. Ve milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın çağrısıyla darbe teşebbüsünü, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Türk Milleti, demokrasisini ve millet iradesini korumak için 251 şehit vermiş, her biri bu millete emanet olan 2.194 gazimiz olmuştur.

Değerli Davetliler, Kıymetli Ardahanlılar, bu silahlı darbe kalkışmasının bertaraf edilmesiyle, Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu darbe teşebbüsüne karşı verilen mücadelenin ve direnişin, diğer darbe ve kalkışmalardan farkı, milletin topyekun darbeye karşı durması, milli iradeye sahip çıkması, bu hainlere ve küresel işbirlikçilerine ülkeyi teslim etmemesidir. Yani 15 Temmuz Direnişi, 1960 Darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 Darbesi ve diğer muhtıralardan çok farklı bir reflekstir. 15 Temmuz, Milletimizin; kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumasıdır. Dolayısıyla bu cennet vatan, 15 Temmuz öncesinden daha güçlü, daha huzurlu ve daha güvenlidir.

İşbirlikçi FETÖ’cü hainler ve arkalarında ki emperyal devletler ve odakların 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü ile ve ekonomik olarak da sürekli her türlü oyunu oynamalarına rağmen, Devletimiz büyüyor, gelişiyor ve kendi gündemini kendisi belirliyor. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması, yani dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisine girebilmesi için, önümüzdeki engelleri bertaraf ederek, hep birlikte her zamankinden daha çok çalışacağız. Birlik olacağız ve hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz.

Kıymetli Ardahanlılar, Değerli Davetliler, 15 Temmuz’da korkunun ve ölümün üzerine giden, Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günlerinde gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Sözlerime son verirken, tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm Kahraman Gazilerimize Şükranlarımı sunuyor, hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Öner 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu’nun startını verdi. Programda İl Müftülüğü Yatılı Kuran Kursu öğrencileri ilahi dinletisi sunarken, Ardahan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri de konser verdi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Sela okunarak son buldu.

Programa, Vali Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, Ardahan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulkadir Bakır, Vali Yardımcıları Şahin Demir, Mehmet Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

