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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof şehit ve gazilerini unutmadı

İHA

Posof şehit ve gazilerini unutmadı

Ardahan Posof ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Posof’ta da kutlandı.
Posof’ta 14 Temmuz akşamından itibaren tüm caddeler, özel iş yerleri Türk bayraklarıyla süslendi. Cuma günü ise tüm camilerde mevlit okundu, ilahiler söylendi ve tüm Şehit ve Gaziler için okunan hatim duası yapıldı. Cuma namazından sonra Hükümet konağı önünden Kaymakam, Garnizon komutanı, Belediye başkanı, Kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri ile şehit yakınları ve gazilerin katılımlarıyla Posof şehitliğine yürüyüş yapıldı. Posof şehitliğinde Kur’an okundu ve dua edildi.
15 Temmuz çerçevesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe müftülüğü tarafından çok programlı Anadolu lisesi halı sahasında minikler futbol turnuvası yapıldı.
Alpaslan caddesinde düzenlenen kutlama törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra Kur’anı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve İlçe Kaymakamı Ahmed Çelik’in konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Etkinlikler çerçevesinde minikler turnuvasında dereceye giren öğrencilere kupaları verildi. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Posof’ta tuttuğu demokrasi nöbeti kent genelinde okunan selayla son buldu.

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