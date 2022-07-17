Bülbülan’da Yayla şenliği

Ardahan'a bağlı Bağdeşen köyünün Bülbülan yaylasında her yıl düzenlenen yayla şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımın yoğun olduğu şenliğe yöresel sanatçıların şarkıları eşliğinde vatandaşlar gönüllerince doyasıya eğlendi. Bülbülan Yaylasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen yayla şenliğine Ardahan Valisi Hüseyin Öner de katıldı.

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi arasında bulunan Bülbülan Yaylasında gerçekleştirilen şenlik alanında Bağdeşen köyü muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Öner festival etkinliklerini izledi. Burada bir konuşma yapan Vali Öner, Ardahan ve çevre il ve ilçelerden gelen halkı selamladı, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Öner daha sonra festival alanında vatandaşlarla birlikte türküler eşliğinde halay çekti.

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