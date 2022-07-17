Yemeğini sokak köpeği ile paylaşan vatandaşlar yürekleri ısıttı

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Ardahan’ın Göle ilçesinde yemeğini sokak köpeği ile paylaşan vatandaşın görüntüsü yürekleri ısıttı.

Göle ilçe merkezinde Gürbüz Küpeli adlı vatandaş oturduğu kafede köfte siparişi verdi. Yemeğini yerken bir sokak köpeğinin yanına yaklaştığını gören Küpeli, “Gel beraber yiyelim” diyerek yemeğini köpekle paylaştı. Bir taraftan kendisinin bir yandan da köpeğin karnını doyuran vatandaşın görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

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