Başkan Demir’e festivallerde yoğun ilgi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, her yıl düzenlenen Göle Kültür ve Kaşar Festivali ile Bağdeşen Köyü Bülbülan Yayla Festivaline katıldı. Protokol üyelerinin de hazır bulunduğu her iki festivalde Başkan Demir’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Göle Kültür ve Kaşar Festivali’nde protokol üyeleri ile beraber yer alan Belediye Başkanı Faruk Demir, günün anlam ve önemine ilişkin özel olarak hazırlanan 1 tonluk kaşar peynirinden kesip basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti.

Daha sonra merkeze bağlı Bağdeşen Köyü’nde 14’üncüsü yapılan Bülbülan Yayla Festivaline katılan Başkanı Demir, vatandaşların talebi üzerine sevgi gösterileri altında çıktığı sahnede ünlü ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ türküsünü seslendirdi.

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