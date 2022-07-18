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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Başkan Demir'e ziyaret

İHA

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Başkan Demir'e ziyaret

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki heyet, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ardahan'da bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'la başkanlık makamında bir araya gelen Belediye Başkanı Faruk Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ardahan'da her zaman güzel hizmetler yapmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi burada da halkımıza ve partimize hizmet ediyoruz" dedi.
Bozkurt da memleketi Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Ardahan'da olmak, Ardahan'da yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından heyet belediyeden ayrılarak CHP Ardahan İl Başkanlığı parti binasına geçti.

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